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Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и управлению водными ресурсами

Электрораспределительная компания Грузии оштрафована за неполную информацию

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (259)
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Количество отключений электроэнергии населению, зафиксированных компанией в электронном журнале GNERC, было неточным

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) оштрафовала АО Energo-Pro Georgia на 20 тысяч лари (6, 5 тысяч долларов) в пользу госбюджета.

Причина наложения штрафа - внесение компанией неполной информации в электронный журнал GNERC, что является нарушением "Правил лицензирования и уведомлений об энергетической деятельности" и "Правил качества услуг".

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В марте этого года гражданин обратился в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, заявив, что в селе Кобадзе Телавского муниципалитета (регион Кахети) часто случаются отключения электроэнергии. Гражданин представил в Комиссию дату получения коротких текстовых сообщений от Energo-Pro Georgia об аварийных отключениях с августа 2019 года по март 2021 года.

По словам абонента, отключения электроэнергии происходили гораздо чаще, чем в уведомлениях.

Слова пользователя подтвердили результаты расследования, проведенного GNERC. Кроме того, было обнаружено, что количество отключений, зафиксированных компанией в электронном журнале GNERC, было неточным.

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и управлению водными ресурсами
© Sputnik / Alex Shlamov
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Компании сообщили, что в случае повторения подобного нарушения, GNERC рассмотрит вопрос о наложении двойного штрафа.

Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт.

Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 абонентов. Имея в своем штате 5 200 сотрудников, компания является одним из крупнейших работодателей в Грузии.

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Темы:
Энергетика Грузии (259)
Теги:
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, Energo-Pro Georgia, штраф, энергетика, Грузия

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