Курс лари на субботу – 3,1244 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0047 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 июля в размере 3,1244 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0047 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 31 июля

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