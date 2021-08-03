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Курс лари на вторник – 3,1042 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1076)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0202 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 августа в размере 3,1042 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0202 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 3 августа
Кросс-курс основных валют на 3 августа

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1076)
Теги:
валютный курс, Национальный банк Грузии, Грузия, Лари, Доллар

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