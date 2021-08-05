Курс лари на четверг – 3,1048 GEL/$1

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Глава Нацбанка Грузии: спасать лари пока не надо Также он отметил, что целью Национального банка не может быть сохранение курса на определенном уровне 186

Условно осужденных в Грузии будут контролировать по-новому Если сейчас осужденные условно еженедельно отмечаются в районных офисах по месту жительства, то теперь они будут делать это в других местах 232