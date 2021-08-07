Почему в Грузии нет виртуальных мобильных операторов

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Крупнейшие операторы мобильной связи в Грузии не предоставили своих сетей виртуальным мобильным операторам, из-за чего внедрение новой системы оказалось под вопросом, заявили представители Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи на встрече с представителями Национальной комиссии по коммуникациям.

В 2019 году Комиссия по коммуникациям приняла решение обязать три крупных оператора мобильной связи Грузии – MagtiCom, Silknet и Vion Georgia предоставить доступ к сети другим мобильным операторам для расширения рынка мобильных услуг в Грузии.

По словам представителей Ассоциации, все три мобильных оператора публично согласились разрешить организациям ассоциации доступ к своей сети, в течение примерно года не было предпринято никаких реальных и ощутимых шагов в этом направлении. По их словам, это осложняет процесс внедрение нового продукта.

Представители комиссии на встрече пообещали, что будут действовать в соответствии с законом в случае создания искусственных препятствий.

Кроме того, Национальная комиссия по коммуникациям еще раз подтвердила особую важность операторов виртуальных мобильных сетей с точки зрения улучшения телекоммуникационного рынка Грузии и выразила надежду, что к концу 2021 года юридические и физические лица, пользующиеся услугами мобильной связи, проживающие в Грузии, будут иметь гораздо более широкий выбор операторов и инноваций.

В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens.

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