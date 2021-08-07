Курс лари на субботу – 3,0993 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 августа в размере 3,0993 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 7 августа

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