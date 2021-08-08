Fitch улучшило прогноз по рейтингам Грузии

Риски, связанные с пандемией, а также предстоящие в октябре выборы в местные органы власти создают угрозу макроэкономическим показателям, считает агентство

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", изменив прогноз с "негативного" на "стабильный", говорится в пресс-релизе Агенства.

"Пересмотр прогноза отражает значительно улучшившуюся макроэкономическую базу, а также уверенность Fitch в том, что власти Грузии будут продолжать проводить политику, поддерживающую макроэкономическую стабильность и среднесрочную устойчивость государственных финансов", - говорится в пресс-релизе.

В агентстве отмечают, что Грузия сильно пострадала от пандемии, но хорошо справилась с внешним потрясением.

"Надежная основа политики и мощная поддержка со стороны официальных кредиторов увеличили внешние резервы, несмотря на более высокие потребности в финансировании. Прогнозируемое в этом году сильное восстановление экономики поможет государственному долгу начать сокращаться, а накопленные бюджетные резервы помогут ограничить риски, связанные с пандемией", - отмечается в сообщении.

Экономический рост в Грузии будет самым высоким

Fitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 7,8 % в 2021 году и 5,4% в 2022 году.

"Повышение экономической активности побудило Fitch пересмотреть реальный прогноз ВВП на 2021 год на 3,5 процентных пункта по сравнению с нашим обзором шесть месяцев назад до 7,8% (после сокращения на 6,2% в 2020 году), что означает, что в этом году объем производства превысит уровень 2019 года. В 2022–2023 годах более устойчивое восстановление в туристическом секторе и рост инвестиций означает, что мы прогнозируем рост реального ВВП в среднем на уровне 5,4%, что превышает потенциал 4,0–4,5%" - говорится в сообщении.

Между тем, по мнению аналитиков Агентства, риски, связанные с пандемией, темпами развертывания вакцинации и предстоящими в октябре выборами в местные органы власти, создают угрозу ухудшения макроэкономических показателей.

При этом аналитики отмечают, что высокий чистый внешний долг (77,4% ВВП по сравнению с текущим медианным коэффициентом BB, равным 18,7%) и низкий коэффициент внешней ликвидности (108,9% по сравнению с текущим средним значением BB, равным 168,1%) делают небольшую и сильно долларизованную экономику Грузии уязвимой для внешних шоков.

В то же время, по их мнению, эти риски хорошо контролировались на протяжении всей пандемии и получили отражение в высокой донорской поддержке для удовлетворения почти всех потребностей правительства во внешнем финансировании.

По мнению Fitch, внешние буферы остаются адекватными: иностранные резервы покрывают около 4,1 месяца текущих внешних платежей.

"Мы прогнозируем, что дефицит счета текущих операций Грузии (CAD) достигнет 6,8% ВВП в 2021 году по сравнению с 12,4% ВВП в 2020 году", - говорится в пресс-релизе.

Также аналитики отмечают, что постепенное восстановление в туристическом секторе поддержит сокращение дефицита счета до 3,3% ВВП к 2023 году, когда по предположению Fitch доходы от туризма вернутся к уровню 2019 года.

Что может повлиять на рейтинги

Fitch отмечает, что местные выборы, которые состоятся в октябре, представляют собой риск того, что краткосрочные проблемы с управлением могут изменить макроэкономические и фискальные базовые показатели.

Аналитики отмечают, что рост напряженности между ключевыми политическими партиями привел к тому, что как правящая партия "Грузинская мечта", так и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказались от подписанного при посредничестве ЕС соглашения в апреле, которое было направлено на прекращение политического кризиса.

При этом Fitch в настоящее время не ожидает нарушения основы экономической политики, лежащей в основе рейтинга Грузии.

В Грузии довольны

"Улучшение перспектив суверенного рейтинга Грузии с "негативного" до "стабильного" со стороны Fitch Ratings является очень важным сигналом для международных инвесторов в целом", - сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По словам министра, рейтинг отражает уверенность рейтингового агентства как в антипандемической, так и в экономической политике, проводимой правительством.

Турнава отметила, что, несмотря на пандемию, экономика Грузии развивается высокими темпами. По ее словам, у инвесторов есть доверие и воображение к экономике Грузии и ее экономической политике.

Министр финансов Лаша Хуцишвили отметил, что рейтинг указывает на то, что страна вернулась к уровню до пандемии и Грузии надо достигать новые цели.

"По данным Fitch, экономический рост страны в этом году будет 7,8 %, что также выше нашего прогноза в базовом сценарии. В связи с этим наша цель, чтобы стране был предоставлен инвестиционный рейтинг", - сказал Лаша Хуцишвили.

Министр также отметил, что такие прогнозы очень важны для страны и развития ее экономики.

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