Экспорт персиков из Грузии продолжает бить рекорды

В Кахетии на уборке урожая персиков, наряду с местными жителями, работают жители из других регионов Грузии

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Рекордное количество персиков и яблок идет на экспорт из Грузии в этом году, заявил глава Минсельхоз Грузии Леван Давиташвили во время встречи с фермерами в селе Чумлаки (Гурджаанский муниципалитет, Кахети).

По словам министра, на сегодня объем экспортируемой продукции составляет 24 тысячи тонн.

Давиташвили встретился с местными фермерами, представителями холодильной промышленности и экспортерами.

"У нас успешный сезон в этом году; На экспорт идет рекордное количество персиков и яблок. На данный момент объем экспортируемой продукции составляет 24 тысячи тонн. Думаю, в Кахети сезон завершится успешно. В то же время начался экспорт из Шида Картли, который продлится еще месяц. Следует подчеркнуть, что этот успех - результат нашей последовательной политики", - заявил Давиташвили.

По его словам, государство устранило основные слабые места в цепочке поставок - это были проблемы с качеством и инфраструктурой, не хватало холодильного оборудования.

"Если несколько лет назад на самом деле было одно хозяйство, то сегодня только в селе Чумлаки работает более 40 холодильных хозяйств. Инфраструктура софинансируется государством. Все это обеспечивает конкурентоспособность грузинских персиков на экспортных рынках", - сказал Давиташвили.

При поддержке правительства действует принцип зеленого коридора, по которому товар беспрепятственно поступает на КПП Верхний Ларс. В Кахетии на уборке урожая персиков, наряду с местными жителями, работают жители из других регионов Грузии.

По данным на 25 июля, Грузия экспортировала 18,9 тонны персиков и нектаринов на сумму 16,9 миллиона долларов.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт персиков и нектаринов увеличился на 6,3 тысячи тонн, а его стоимость – на 5,9 миллиона долларов США.

В прошлом году из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. Среди других важных экспортных рынков – Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.

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