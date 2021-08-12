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Городской общественный транспорт - остановленные пассажирские автобусы на стоянке

Бизнес ассоциация Грузии одобрила введенные властями ограничения

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (724)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210812/252569358/Biznes-assotsiatsiya-Gruzii-odobrila-vvedennye-vlastyami-ogranicheniya.html

Благополучие бизнеса и экономики связаны с быстрым завершением пандемии, считают грузинские бизнесмены

ТБИЛИСИ, 12 авг - Sputnik. Нельзя говорить о негативном эффекте ограничений, когда идет речь о здоровье граждан, так "Бизнес ассоциация Грузии" отреагировала на вводимые ограничения.

С 14 августа по 4 сентября будет запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий, кроме международных центров, запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания будут работать до 23:00 вместо 00:00.

Городской транспорт. Пассажирский автобус на остановке
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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"Бизнес делают люди и бизнес существует для простых людей, которые трудоустраиваются, платят налоги и создают будущее страны. Поэтому сегодня, когда тысячам наших граждан грозит опасность, нельзя говорить о негативных эффектах ограничений", - говорится в заявлении ассоциации.

В ассоциации с пониманием относятся к ограничениям, так как, по их мнению, благополучие бизнеса и экономики связаны с быстрым завершением пандемии.

"Самый быстрый путь для этого вакцинация. И неприемлемо отстранятся от этих процессов и ставить под угрозу своих граждан", - говорится в заявлении.

При этом, в ассоциации выразили надежду, что ограничения не снизят темпа роста экономики страны.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (724)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Бизнес-ассоциация Грузии

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