Доходы от рекламы грузинских телеканалов выросли

Во втором квартале 2021 года доходы от телевизионной рекламы составили 21,3 миллиона лари (6,8 миллиона долларов)

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Во втором квартале 2021 года общие рекламные доходы телерадиовещателей увеличились на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 23 миллиона лари (7,4 миллиона долларов), сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.

Этот доход включает себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины.

Во втором квартале доходы от телевизионной рекламы составили 21,3 миллиона лари (6,8 миллиона долларов), из которых наибольшую долю, 19,3 миллиона лари (6,2 миллиона долларов), составили прямая реклама и спонсорство.

Самый большой доход получил телеканал "Имеди" - 6,9 миллиона лари (2,2 миллиона долларов), что на 27,8% больше, чем за этот период в прошлом году.

На 146,2% (на 1,9 миллионов лари) вырос доход телеканала "Мтавари архи". Во втором квартале оппозиционный канал заработал на рекламе 3,2 миллиона лари (примерно 1 миллион долларов). На третьем месте по росту доходов от телевизионной рекламы "Рустави 2" - во втором квартале доходы компании составили 2,5 миллиона лари (803 тысячи долларов), рост 19%.

Кроме того, на 1,4 миллиона лари (450 тысяч долларов) вырос доход телеканала Formula и составил 1,8 миллиона лари. Почти в два раза увеличился доход TV Pirveli – 1,7 миллиона лари (546 тысяч долларов).

Доходы от телевизионной рекламы во втором квартале получил и Post Tv - 1,2 миллиона лари (385 тысяч долларов). По 900 тысяч лари (289,4 тысячи долларов) рекламного дохода получили Общественный вещатель Грузии и Silknet.

Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы во втором квартале 2021 года увеличились на 90% и составили 1,7 млн лари (558 тысяч долларов). 85,8% доходов радио занимает прямая реклама.

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