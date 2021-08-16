11:30 16 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на понедельник – 3,1238 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
229 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1a/251835788.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210816/252580752/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,01 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 августа в размере 3,1238 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,01 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 16 августа
Кросс-курс основных валют на 16 августа

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
валютный курс, Национальный банк Грузии, Грузия, Лари, Доллар

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе?
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе? - видео
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться