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Курс лари на вторник – 3,1191 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1088)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 августа в размере 3,1191 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 18 августа
Кросс-курс основных валют на 18 августа

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1088)
Теги:
Грузия, валютный курс, Национальный банк Грузии, Лари, Доллар

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