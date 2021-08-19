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Курс лари на четверг – 3,1283 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0092 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 августа в размере 3,1283 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0092 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 19 августа
Кросс-курс основных валют на 19 августа

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Теги:
валютный курс, Лари, Рубль, Доллар

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