Курс лари на пятницу – 3,1323 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,004 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 августа в размере 3,1323 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,004 лари по отношению к доллару.

© Sputnik Кросс-курс основных валют на 20 августа

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