Чайные плантации будут переданы фермерам Грузии за символическую цену

Участники программы "Грузинский чай" получают 70% софинансирования от государства, но не более 2,5 тысячи лари за квадратный метр на восстановление плантаций

ТБИЛИСИ, 20 авг - Sputnik. Правительство Грузии за символическую плату готово передать в аренду заросшие чайные плантации, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

"Мы осуществляем проект "Грузинский чай", который подразумевает возрождение производства чая. Сегодня каждый может обратиться к государству и получить пришедшие в упадок и заросшие плантации чая в аренду по символической цене и получить 100% суммы на их восстановление", - сказал Давиташвили.

Согласно информации на странице Агентства развития села, участники программы "Грузинский чай" получают 70% софинансирования от государства, но не более 2,5 тысячи лари за квадратный метр на восстановление плантаций.

Софинансирование кооперативов составляет 90% от стоимости, но не более трех тысяч лари за квадратный метр. При этом площадь плантаций взятых в аренду у государства должны быть не менее 5 гектаров и не более 300 гектаров.

Финансирует государство следующие работы: очистку плантаций, вспахивание, установку дренажных систем, обработку земли между рядами и удобрения на первый год.

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