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Чиатура - канатная дорога

Инвестиций оказалось меньше: в Грузии пересчитали показатель за 2020 год

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2064)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210821/252637309/Investitsiy-okazalos-menshe-v-Gruzii-pereschitali-pokazatel-za-2020-god.html

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2020 году являлись финансовый сектор, горнодобывающая промышленность и недвижимость

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Уточненный объем прямых иностранных инвестиций в 2020 году составил 572 миллиона долларов, что на 7,3% меньше, чем предварительные данные, опубликованные в марте текущего года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Согласно уточненным данным, объем инвестиций в 2020 году уменьшился на 57,2% по сравнению с 2019 годом.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак в Батуми
© photo: Sputnik / Miranda Oganezova
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При этом инвестиции в капитал предприятий составили 28,7 миллиона долларов, а реинвестиции - 500,5 миллиона долларов. Остальная сумма представляет собой торговые кредиты и ссуды.

Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в 2020 году стали Великобритания, Нидерланды и США.

Объем инвестиций в Грузию по странам за 2020 год
© Sputnik
Объем инвестиций в Грузию по странам за 2020 год

Инвестиции также поступили из Турция (79,0 миллиона долларов), Мальты (45,9 миллиона долларов), России (39,2 миллиона долларов), Германии (36,5 миллиона долларов) и других стран.

Куда вкладывали

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2020 году являлись финансовый сектор, горнодобывающая промышленность и недвижимость.

Объем инвестиций в Грузию по отраслям за 2020 год
© Sputnik
Объем инвестиций в Грузию по отраслям за 2020 год

Инвестиции также вкладывают в транспорт и связь (62,7 миллиона долларов), обрабатывающую промышленность (35,5 миллиона долларов), строительство (33,3 миллиона долларов), здравоохранение и социальную помощь (10,6 миллиона долларов) и так далее.

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Темы:
Экономика Грузии (2064)
Теги:
Грузия, Инвестиции, Статистика, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат"

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