10:17 31 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Патрульная полиция

Драка на избирательном участке в Марнеули: сцепились активисты двух партий

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (19)
11501
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0f/249717265.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201031/249868945/Draka-na-izbiratelnom-uchastke-v-Marneuli-stsepilis-aktivisty-dvukh-partiy.html

Оппозиция обвинила председателя сакребуло Марнеули Амирана Гиоргадзе в том, что активисты "Грузинской мечты" контролируют избирателей и говорят им за кого голосовать

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik.  На одном из участков в округе Марнеули в день выборов произошла драка между сторонниками "Грузинской мечты" и блока "Сила в единстве", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Оппозиция обвинила председателя сакребуло Марнеули Амирана Гиоргадзе в том, что активисты "Грузинской мечты" контролируют избирателей и говорят им за кого голосовать. Стороны выкрикивали друг другу оскорбления, после в ход пошли кулаки. На месте мобилизована полиция.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые в Грузии выборы проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (19)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Парламентские выборы в Грузии 2020 - регистрация избирателей на выборах
В Грузии начались парламентские выборы на фоне пандемии коронавируса – фото
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов за минуту
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов 2020
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходят парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться