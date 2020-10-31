Драка на избирательном участке в Марнеули: сцепились активисты двух партий

Оппозиция обвинила председателя сакребуло Марнеули Амирана Гиоргадзе в том, что активисты "Грузинской мечты" контролируют избирателей и говорят им за кого голосовать

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. На одном из участков в округе Марнеули в день выборов произошла драка между сторонниками "Грузинской мечты" и блока "Сила в единстве", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Оппозиция обвинила председателя сакребуло Марнеули Амирана Гиоргадзе в том, что активисты "Грузинской мечты" контролируют избирателей и говорят им за кого голосовать. Стороны выкрикивали друг другу оскорбления, после в ход пошли кулаки. На месте мобилизована полиция.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые в Грузии выборы проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).