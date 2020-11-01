Демонстранты в Тбилиси пришли к резиденции Иванишвили - что происходит?

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Протестующие в центре Тбилиси дошли до резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили в районе Сололаки.

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В воскресенье вечером несколько тысяч сторонников оппозиционных партий собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020. Позже колонна протестующих двинулись к резиденции Иванишвили.

В настоящее время у ворот резиденции образовалась небольшая давка. Одному из протестующих стало плохо, он упал на асфальт. Молодой человек уже пришел в чувство.

На месте находятся представители силовых структур, которые организовали кордон, охраняя вход в резиденцию. На месте находится глава патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

Демонстранты обещали собираться каждый день в 19:00, пока власти не назначат повторное голосование.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,8%.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.