Ника Мелия выбросил электронный браслет на акции протеста - видео

Электронный браслет на Мелия, который обвиняется в руководстве групповым насилием на акции протеста, надели в прошлом году

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на акции протеста в Тбилиси выбросил электронный браслет, который надет на него правоохранителями в качестве меры пресечения.

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Сторонники оппозиционных партий в эти минуты протестуют у здания парламента в центре Тбилиси, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020.

"Я больше не собираюсь носить этот браслет. Это исключено, так как это символ несправедливости, это браслет насилия. И я точно знаю - буду я сидеть в тюрьме или буду с вами - народ выиграет", - сказал Мелия.

Электронный браслет на Мелия надели 4 июля 2019 года на основании решения суда. Тогда ему предъявили обвинения в руководстве групповым насилием на акции протеста 20-21 июня и участии в нем. Политику запрещено покидать дом без предупреждения органов правопорядка, хотя он периодически нарушает это требование. Мелия также запрещены публичные выступления и заявления.

Ника Мелия является соратником экс-президента Михаила Саакашвили, а также кандидатом в мажоритарные депутаты от округа Глдани (Тбилиси).