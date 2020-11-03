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Дети с родителями идут в школу в Гардабани

Школы Грузии возвращают на дистанционку - чрезвычайное решение правительства

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Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201103/249913318/Shkoly-Gruzii-vozvraschayut-na-distantsionku---chrezvychaynoe-reshenie-pravitelstva.html

Власти Грузии сделали попытку вернуть детей в школы, но коронавирус снова внес коррективы – все больше школ стали закрываться на карантин

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Школы крупных городов Грузии со среды, 4 ноября, переводятся на дистанционное обучение, заявила заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе.

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Данное решение было принято на заседание Межведомственного координационного совета. В частности, на дистанционное обучение с 4 до 25 ноября переходят школы Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, региона Аджария, а также школы Гори, Поти, Марнеули и Гардабани.

"Это делается для превенции мобильности и из-за ухудшения эпидситуации в вышеуказанных городах", - отметила Дгебуадзе.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения. Вылечились 28 633 пациента. Скончались 362. Суточный показатель инфицирования приблизился к двум тысячам. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех, а то и пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.



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