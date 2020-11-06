"Альянс патриотов Грузии" отменил акцию в Кутаиси из-за возможных провокаций

"Патриоты" заявляют, что возьмут перерыв на несколько недель, чтобы избежать провокаций и обвинений в каком-либо заговоре

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" отменила запланированную 7 ноября акцию протеста в Кутаиси (регион Имерети), назвав причиной запланированные против партии провокации.

Альянс патриотов, как и другие оппозиционные партии, отказывается входить в парламент десятого созыва и требует внеочередных парламентских выборов. Однако, в отличие от остальных оппозиционных сил, которые действуют вместе и даже планируют устроить масштабную акцию в это воскресенье, "Патриоты" борются с властью, независимо ото всех, и акции планируют устроить в одиночку.

По словам лидера партии Ирмы Инашвили, у них есть информация о готовящихся провокациях против "Альянса Патриотов", из-за чего акции перенесли сначала из Тбилиси в Кутаиси, а позже приняли решение и вовсе их отменить.

Инашвили заявила, что после выборов ей пришло голосовое сообщение в приложение WatsApp, где некий Саид Ахмед, живущий в Грозном, обратился к ней на русском языке и спросил как прошли выборы в Грузии.

Инашвили уверяет, что не знакома с этим человеком и это запланированная провокация.

Решение об отмене акции было принято на заседании политсовета партии. "Патриоты" заявляют, что возьмут перерыв на несколько недель, чтобы избежать провокаций и обвинений в каком-либо заговоре.

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По предварительным итогам парламентских выборов 31 октября, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, Альянс патриотов набрал всего 3,14%.