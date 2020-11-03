"Голоса украли" - "Альянс патриотов" анонсировал массовые акции протеста

"Альянс патриотов" планирует проводить свои акции протеста и не хочет присоединяться к протестам объединенной оппозиции

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Оппозиционная парламентская партия "Альянс патриотов Грузии" не признает результаты парламентских выборов 2020 и анонсирует масштабные акции протеста.

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По данным ЦИК, на парламентских выборах партия "Альянс патриотов" смогла набрать 3,14% голосов избирателей, что равно нескольким депутатским мандатам. По словам одного из лидеров партии Ирмы Инашвили, "Альянс патриотов" не мог получить такой низкий процент.

"В ближайшие дни по всем избирательным участкам - а таких более 3,7 тысячи - мы назовем количество бюллетеней, которые власти позорно украли у нас. Согласно статье 38 Конституции Грузии, парламент не может быть легитимным, если полномочия более 100 депутатов не будут признаны. Уже сегодня ясно, что "Грузинская мечта" ни в коем случае не сможет провести в парламент более 91 депутата. Совершенно ясно, что все отказались признавать результаты сфальсифицированных выборов и войти в парламент. "Альянс патриотов Грузии" однозначно и публично заявляет, что отказывается признавать результаты сфальсифицированных выборов и войти в парламент, и требует, чтобы "Грузинская мечта" назначила повторные выборы", - заявила Инашвили на брифинге.

По ее словам, партия начинает беспрерывные широкомасштабные акции до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы.

"7 ноября, в субботу вечером, в пять часов, мы обираемся на площади Свободы. Мы призываем всех сторонников перейти на новый этап борьбы, перейти на непрерывный режим акций протеста, чтобы защитить наши голоса, защитить выбор грузинского народа, защитить страну от аморальных и бессовестных фальсификаторов. Здесь же хочу сказать всем и, в первую очередь, "Грузинской мечте", что на этом пути не будет никаких уступок", - заявила Инашвили.

При этом, Инашвили отметила, что "Альянс патриотов" не присоединяется к акции оппозиции, анонсированной в воскресенье.

"Мы сами добьемся того, что "Грузинская мечта" назначит досрочные выборы", - отметила Инашвили.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" - 48,15% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,14%; "Европейская Грузия" - 3,78%; "Лело" - 3,15%; "Альянс патриотов" - 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%; "Гирчи" - 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" - 1,33%; Лейбористская партия - 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

Во вторник лидеры оппозиционных партий подписали совместный документ об отказе от мандатов в парламенте Грузии.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).