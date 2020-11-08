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Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

Митинг оппозиции от парламента переместится к зданию ЦИК

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (35)
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201108/249966435/Miting-oppozitsii--ot-parlamenta-peremestitsya-k-zdaniyu-TsIK-.html

Оппозиция в воскресенье вывела тысячи людей на акции в Тбилиси и Батуми с требованием повторных парламентских выборов

ТБИЛИСИ. 8 ноя - Sputnik. Оппозиция приняла решение расширить акции протеста на всю Грузию и начать постоянную акцию протеста у здания Центризбиркома. 

Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК до 20:00 воскресенья.

Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Митинг оппозиции от парламента переместится к зданию ЦИК

"Время действовать. Вместе с протестом на Руставели мы приняли решение - народ будет на улице везде, в каждом регионе, в каждом городе. Мы сейчас все вместе пойдем к Центризбиркому и будем там стоять, пока не назначат новые выборы", - заявил один из лидеров Единого Нацдвижения Ника Мелия. 

Он не исключил переговоров с правящей партией в понедельник. Мелия сообщил, что "Грузинская мечта" вышла на контакт. "Пока встреча не состоится, не верим ни в одно обещание", - подчеркнул представитель ЕНД. 

Сторонники оппозиции собираются дежурить всю ночь и заблокировать сотрудникам Центральной избирательной комиссии вход в здание.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что происходит на улицах >>

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (35)


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