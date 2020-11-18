Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта для большегрузов

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы с марта 2020 года для иностранцев, перевозка грузов через территорию страны осуществляется беспрепятственно

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Из-за снегопада и низкой температуры на отрезке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Для остального вида транспорта движение свободное.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы с марта 2020 года для иностранцев, перевозка грузов через территорию страны осуществляется беспрепятственно.