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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта для большегрузов

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (113)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20201118/250089646/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta-dlya-bolshegruzov.html

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы с марта 2020 года для иностранцев, перевозка грузов через территорию страны осуществляется беспрепятственно

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Из-за снегопада и низкой температуры на отрезке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Работа паромных переправ. Архивное фото
© photo: Sputnik / Ilya Naimushin
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Для остального вида транспорта движение свободное.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы с марта 2020 года для иностранцев, перевозка грузов через территорию страны осуществляется беспрепятственно.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (113)
Теги:
Верхний Ларс


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