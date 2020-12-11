Трассу Восток-Запад закроют на несколько часов в воскресенье

Из-за ремонта вентиляционной системы в Горийском тоннеле, добраться до пункта назначения будет возможно по объездной дороге

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Из-за ремонта вентиляционной системы в Горийском тоннеле на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 13 декабря с 11:00 до 15:00 будет запрещено движение всех видов транспорта в направлении Тбилиси, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

Добраться до пункта назначения будет возможно по объездной дороге.

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Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.