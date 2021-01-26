Около 60% населения Грузии согласны сделать вакцину от коронавируса

Ожидается, что Грузия должна получить вакцину против коронавируса нового типа в феврале-марте 2021 года

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Социологические исследования, проведенные в разное время в Грузии, показали, что количество граждан, согласных сделать вакцину от коронавируса, колеблется от 50% до 60%, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, отказ части населения от прививки обусловлен тем, что в стране действует активное движение, выступающее против вакцинации. При этом у населения нет должной информации о важности вакцинации, уверен эпидемиолог.

По расчетам Гамкрелидзе, человечество сможет вернуться к обычному ритму жизни приблизительно через полтора года. Несмотря на вакцинацию, какое-то время людям все равно придется использовать маску и соблюдать дистанцию.

По словам главного эпидемиолога страны, в Грузии последние три-четыре дня процент выявления положительных случаев на коронавирус колеблется от 4% до 6%. Такой показатель должен быть сохранен от 7 до 14 дней, в результате чего будут приняты решения, касательно смягчения ограничений, напоминает медик.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 254 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели боле 244 тысяч, скончались 3 096 пациентов. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.