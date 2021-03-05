Минздрав Грузии анонсирует начало вакцинации от коронавируса к концу марта

По словам замминистра здравоохранения Грузии, также идут переговоры насчет доставки дополнительных доз вакцины, которых Грузии нужно около 2,5 миллиона

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузия ожидает первую партию вакцин производства Pfizer и AstraZeneca в конце марта, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

Она уточнила, что, предположительно, вакцина Pfizer появится в Грузии с 22 по 29 марта. В конце марта ожидается и доставка вакцины AstraZenecа.

"До конца марта программа вакцинации в направлении Pfizer начнется. Есть новшества и в связи с AstraZenecа. ЮНИСЕФ получила от AstraZenecа подтверждение, что из тех 129 600 доз, которые мы должны были получить до конца мая, первая часть прибудет до конца марта. Так что у нас есть ожидание того, что в конце марта вакцинация в стране должна начаться", – заявила Габуния.

Для получения 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины с помощью платформы COVAX Грузия заранее заплатила 5 миллионов 300 тысяч долларов. На эту сумму страна должна получить 1 миллион 400 тысяч доз вакцины для 20% населения (700 тысяч граждан).

По словам Габуния, также идут переговоры насчет доставки дополнительных доз вакцины. Грузии их нужно около 2,5 миллиона.

Первая партия вакцины пойдет на вакцинацию медперсонала. Всего в Грузии 57 тысяч работников сферы медицины.

Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на платформе COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в виде исключения.

По распространившейся информации, один миллион доз вакцины производства американской компании Novavax должна поступить в Грузию в июне.

В Грузии скандал, связанный с вакцинами, вспыхнул после того, как в конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала.

В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.