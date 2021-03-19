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Очищенный от снега отрезок Военно-Грузинской дороги с проезжающими машинами

Верхний Ларс сегодня: движение открыто для легковых автомобилей

photo: Roads Department of Georgia / FB
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (161)
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На данный момент движение на отрезке автомагистрали ограничено для автомобилей с прицепами и полуприцепами

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В результате проведения очистительных работ на отрезке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение для легковых машин, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На данный момент движение на отрезке автомагистрали ограничено для автомобилей с прицепами и полуприцепами. Для остальных видов автомобилей на всех участках дороги движение свободно.

Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется безостановочно, через лавинозащитные тоннели. За соблюдением действующего режима следят сотрудники патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (161)

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