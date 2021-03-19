Жуткая история в Кахети: сын скрывал тело погибшей матери в квартире

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Следователям предстоит выяснить, почему мужчина скрывал тело пожилой матери и была ли ее смерть насильственной
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Житель региона Кахети (Восточная Грузия) несколько дней скрывал смерть своей 82-летней матери, сообщает телеканал ТV Pirveli.
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photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Тело женщины обнаружили социальные работники, пришедшие на дом. По словам соседей, соцработники принесли пенсию и тогда мужчина рассказал им, что мать умерла.
Соседи утверждают, что ни сын, ни мать не контактировали с ними и жили обособлено.
В данный момент причину смерти пожилой женщины устанавливает экспертиза.