Жуткая история в Кахети: сын скрывал тело погибшей матери в квартире

Следователям предстоит выяснить, почему мужчина скрывал тело пожилой матери и была ли ее смерть насильственной

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Житель региона Кахети (Восточная Грузия) несколько дней скрывал смерть своей 82-летней матери, сообщает телеканал ТV Pirveli.

Тело женщины обнаружили социальные работники, пришедшие на дом. По словам соседей, соцработники принесли пенсию и тогда мужчина рассказал им, что мать умерла.

Соседи утверждают, что ни сын, ни мать не контактировали с ними и жили обособлено.

В данный момент причину смерти пожилой женщины устанавливает экспертиза.