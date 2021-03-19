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Патрульная полиция

Жуткая история в Кахети: сын скрывал тело погибшей матери в квартире

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210319/251217431/Zhutkaya-istoriya-v-Kakheti-syn-skryval-telo-pogibshey-materi-v-kvartire.html

Следователям предстоит выяснить, почему мужчина скрывал тело пожилой матери и была ли ее смерть насильственной

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Житель региона Кахети (Восточная Грузия) несколько дней скрывал смерть своей 82-летней матери, сообщает телеканал ТV Pirveli.

Медик, одетый в СИЗ, проходит через дезинфекционную камеру
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Тело женщины обнаружили социальные работники, пришедшие на дом. По словам соседей, соцработники принесли пенсию и тогда мужчина рассказал им, что мать умерла. 

Соседи утверждают, что ни сын, ни мать не контактировали с ними и жили обособлено. 

В данный момент причину смерти пожилой женщины устанавливает экспертиза.

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