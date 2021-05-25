Власти Грузии сняли почти все ограничения для ресторанов

Теперь объекты питания в выходные дни смогут принимать посетителей и в закрытых помещениях

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 июня снять ограничения, действующие для объектов питания в выходные дни, заявил глава оперштаба по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.

Теперь объекты питания в выходные дни смогут принимать посетителей и в закрытых помещениях.

На прошлой неделе Совет принял решение разрешить ресторанам открытого типа принимать посетителей в выходные дни. Ранее объекты питания в Грузии могли работать только в будние дни, а по субботам и воскресеньям – только навынос.

При этом ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе.

"Хочу напомнить, что ограничения на проведения социальных мероприятий – поминок, свадеб и банкетов остаются в силе", – сказал Гибрадзе.

Также в силе остается ограничение на передвижение граждан в ночные часы. Время действия так называемого "комендантского часа" в Грузии с 23:00 до 05:00.

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