В Грузии начинается реформа суда присяжных: что меняется

Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии одобрил внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии о реформе суда присяжных.

Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления.

Согласно поправкам, теперь отказ быть присяжным заседателем из-за работы будет возможен лишь в том случае, если кандидат предоставит достоверную информацию, что его отсутствие на работе может вызвать непоправимый ущерб.

Кроме того, по проекту увеличивается число присяжных, вызванных для отбора, со 100 до 300.

А председатель самого суда присяжных получит право назначать себе заместителя на время отсутствия при отборе присяжных.

Кроме того, адвокаты и прокуроры в случае рассмотрения дела, предусматривающего в виде наказания бессрочное заключение, получат право на 10 отводов присяжных каждый. При рассмотрении обычных дел эта цифра не превышает шести.

Также присяжных заседателей теперь будут штрафовать за невыполнение своих обязанностей либо за их халатное выполнение. Штраф составит от тысячи до 1,5 тысячи лари.

Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.

Состав судей присяжных не должен быть менее шести человек по делам менее тяжких категорий преступлений, не менее восьми – по делам тяжких категорий преступлений, и не менее десяти – по делам особо тяжких категорий.

Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным.