18:34 05 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Судебный молоток

В Грузии начинается реформа суда присяжных: что меняется

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
Грузия
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/05/251940602.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210605/251940609/V-Gruzii-nachinaetsya-reforma-suda-prisyazhnykh-chto-menyaetsya.html

Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии одобрил внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии о реформе суда присяжных.

Адвокат и правозащитник Гела Николаишвили
photo: Press of Georgia / FB
Правозащитник рассказал о нюансах судебной реформы в Грузии

Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления.

Согласно поправкам, теперь отказ быть присяжным заседателем из-за работы будет возможен лишь в том случае, если кандидат предоставит достоверную информацию, что его отсутствие на работе может вызвать непоправимый ущерб.

Кроме того, по проекту увеличивается число присяжных, вызванных для отбора, со 100 до 300.

А председатель самого суда присяжных получит право назначать себе заместителя на время отсутствия при отборе присяжных.

Кроме того, адвокаты и прокуроры в случае рассмотрения дела, предусматривающего в виде наказания бессрочное заключение, получат право на 10 отводов присяжных каждый. При рассмотрении обычных дел эта цифра не превышает шести.

Также присяжных заседателей теперь будут штрафовать за невыполнение своих обязанностей либо за их халатное выполнение. Штраф составит от тысячи до 1,5 тысячи лари.

Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сакварелидзе оценил судебную реформу в Грузии

Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.

Состав судей присяжных не должен быть менее шести человек по делам менее тяжких категорий преступлений, не менее восьми – по делам тяжких категорий преступлений, и не менее десяти – по делам особо тяжких категорий.

Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным.

Теги:
Суд

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская и советская актриса Барбара Брыльска в фильме Ежи Кавалеровича Фараон, 1965 год
Легенды кино XX века: Барбара Брыльска – фото
Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
За пропаганду наркотиков Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться