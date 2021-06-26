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Строительство дороги на западе Грузии

Новая дорога Тбилиси-Сагареджо появится в Грузии

photo : Roads department / FB
Грузия
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Sputnik Грузия
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Работы по проектированию дорог выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на строительство новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети).

Ремонт дороги в районе Глдани, в связи с чем в момент отключения метро ситуация с пробками в этой части города ухудшилась
© Sputnik / STRINGER
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По сообщению Департамента автомобильных дорог, на участке Тбилиси-Сагареджо, который отличается высокой интенсивностью движения, будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 35,2 километра.

Строительство трассы будет финансироваться из государственного бюджета. Работы по проектированию дорог выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.

Тендер на участок Тбилиси-Сагареджо объявлен по трем лотам.

Тендер на строительные работы на первом участке (объездная дорога Вазиани) будет проводиться в рамках процедуры государственных закупок, и грузинские компании смогут участвовать в нем самостоятельно.

Исходя из масштаба следующих двух лотов (Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо), строительный контракт типа FIDIC будет подписан с выигравшей строительной компанией. Однако грузинские компании смогут участвовать и в этих лотах как совместные предприятия.

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photo: Tbilservice Group / FB
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Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.

Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.

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Теги:
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