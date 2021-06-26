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Флаг Грузии

В Грузии предложили повесить на все школы государственные флаги

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Также предлагается разместить в каждом образовательном и воспитательном учреждении на видном месте текст государственного гимна

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Кахишвили выступил с инициативой установить на крышах всех школ Грузии государственные флаги, а на их фасаде – государственный герб.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: Salome Zourabichvili / FB
Саломе Зурабишвили утвердила флаг президента Грузии

Соответствующий пакет законопроекта депутат представит на бюро в понедельник в рамках внеочередной сессии.

По инициативе депутата, государственные флаги должны быть вывешены на всех дошкольных и образовательных учреждениях.

Также депутат предлагает разместить в каждом образовательном и воспитательном учреждении на видном месте текст государственного гимна.

Чтобы инициатива превратилась в закон, ее должен утвердить парламент в трех чтениях.

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