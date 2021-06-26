В Грузии предложили повесить на все школы государственные флаги

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Кахишвили выступил с инициативой установить на крышах всех школ Грузии государственные флаги, а на их фасаде – государственный герб.
Соответствующий пакет законопроекта депутат представит на бюро в понедельник в рамках внеочередной сессии.
По инициативе депутата, государственные флаги должны быть вывешены на всех дошкольных и образовательных учреждениях.
Также депутат предлагает разместить в каждом образовательном и воспитательном учреждении на видном месте текст государственного гимна.
Чтобы инициатива превратилась в закон, ее должен утвердить парламент в трех чтениях.
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