Трое обвиняемых по делу Шакарашвили потребовали суда присяжных

Прокуратура уверена, что подсудимым вынесут обвинительный приговор, какой бы суд их не судил

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Трое совершеннолетних подсудимых, проходящих по громкому делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, потребовали суда присяжных, сообщает Первый канал.

Часть обвиняемых по делу Шакарашвили отказалась от суда присяжных>>

Во время предварительного слушания в Мцхетском районном суде Николоз Ревазишвили, Арчил Гагнидзе и Вахтанг Чиковани заявили, что требуют суда присяжных, так как не доверяют суду и считают себя невиновными.

Эпизод их дела в части насилия и незаконного лишения свободы рассмотрит Горийский районный суд. Подбор 12 судей присяжных начнется 21 октября.

По словам прокурора Георгия Мукбаниани, в деле есть твердые доказательства их вины, в том числе относительно незаконного лишения свободы Гурама Амирханашвили (главного свидетеля по делу - ред.).

"Судья разъяснит положение о присяжных. Это их право. Дело их обвинения будет рассмотрено присяжными. Насколько мне известно, по эпизоду, по которому Амирханашвили уже дал показания, он зафиксировал именно то, что сказал ранее на этапе расследования. Дело будут рассматривать присяжные или судья - это неважно, приговор все равно будет обвинительным", - заявил журналистам Мукбаниани.

По делу Шакарашвили задержаны 17 человек, пять из них обвиняются в его убийстве, а остальные - в групповом насилии.

Часть процессов проходит в закрытом режиме из-за того, что среди обвиняемых есть несовершеннолетие.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви. Экспертиза установила, что молодой спортсмен захлебнулся в воде, но на теле имелись многочисленные повреждения, полученные при жизни. По версии следствия, обвиняемые загнали Шакарашвили к реке, жестоко избили, а после бросили еще живого в реку.