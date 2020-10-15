16:38 15 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
LIVE:
Георгий Шакарашвили

В убийстве виновны все пятеро – прокурор по делу Шакарашвили сделал заявление

photo : Shakarashvili Anni / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Гибель 19-летнего грузинского футболиста (68)
234 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201015/249716574/V-ubiystve-vinovny-vse-pyatero--prokuror-po-delu-Shakarashvili-sdelal-zayavlenie.html

Обвинение считает, что располагает убедительными доказательствами того, что 19-летний футболист был убит конкретными лицами

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Все пятеро обвиняемых в убийстве Георгия Шакарашвили виновны, это они его избитого бросили потом в воду, заявил прокурор по делу убийства 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили Давид Казарашвили.

Трое обвиняемых по делу Шакарашвили потребовали суда присяжных>>

Он также прокомментировал заявление защиты, согласно которому у прокуратуры нет прямых доказательств того, как Георгий Шакарашвили был брошен в воду и был ли брошен вообще.

"Что касается комментариев адвокатов, я бы удивился, если бы они сказали, что вступительное слово обвинения было насыщено доказательствами. Конечно, они сказали, что нет никаких доказательств, что у обвинения нет информации и т. д. У них нет другого выхода, кроме как говорить такие абсурдные вещи. Суд выслушал наше вступительное слово и обсудил все представленные доказательства", - сказал прокурор.

В качестве прямых доказательств убийства прокурор привел показания свидетелей Гурама (Гури) Амирханашвили и Вахтанга Ахвледиани.

Мцхетский региональный суд. Слушается дело об убийстве Шакарашвили
© Sputnik / STRINGER
О чем говорил в суде главный свидетель по делу Шакарашвили

"Когда Гурама Амирханашвили увезли в Тбилиси, по дороге говорили о Шакарашвили. Обвиняемых интересовало, умеет ли он плавать так же хорошо, как бегает", - сказал Казарашвили.

Прокурор также напомнил о результатах медицинской экспертизы, согласно которой Шакарашвили был избит и брошен в реку еще живым, а смерть наступила в результате асфиксии - он захлебнулся.

В убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили обвиняются пятеро - Арчил Гагнидзе, Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили, а также несовершеннолетние А. К. и З. Х.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Экспертиза установила, что молодой человек захлебнулся в воде, но на теле имеются многочисленные повреждения, полученные при жизни.

По резонансному делу проходят 17 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Часть из них обвиняется в групповом насилии, а часть - в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где 19-летний футболист захлебнулся.

Дело рассматривает Мцхетский районный суд.

Темы:
Гибель 19-летнего грузинского футболиста (68)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
LIVE_СПУТНИК: Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция - Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться