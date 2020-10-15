В убийстве виновны все пятеро – прокурор по делу Шакарашвили сделал заявление

Обвинение считает, что располагает убедительными доказательствами того, что 19-летний футболист был убит конкретными лицами

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Все пятеро обвиняемых в убийстве Георгия Шакарашвили виновны, это они его избитого бросили потом в воду, заявил прокурор по делу убийства 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили Давид Казарашвили.

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Он также прокомментировал заявление защиты, согласно которому у прокуратуры нет прямых доказательств того, как Георгий Шакарашвили был брошен в воду и был ли брошен вообще.

"Что касается комментариев адвокатов, я бы удивился, если бы они сказали, что вступительное слово обвинения было насыщено доказательствами. Конечно, они сказали, что нет никаких доказательств, что у обвинения нет информации и т. д. У них нет другого выхода, кроме как говорить такие абсурдные вещи. Суд выслушал наше вступительное слово и обсудил все представленные доказательства", - сказал прокурор.

В качестве прямых доказательств убийства прокурор привел показания свидетелей Гурама (Гури) Амирханашвили и Вахтанга Ахвледиани.

"Когда Гурама Амирханашвили увезли в Тбилиси, по дороге говорили о Шакарашвили. Обвиняемых интересовало, умеет ли он плавать так же хорошо, как бегает", - сказал Казарашвили.

Прокурор также напомнил о результатах медицинской экспертизы, согласно которой Шакарашвили был избит и брошен в реку еще живым, а смерть наступила в результате асфиксии - он захлебнулся.

В убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили обвиняются пятеро - Арчил Гагнидзе, Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили, а также несовершеннолетние А. К. и З. Х.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Экспертиза установила, что молодой человек захлебнулся в воде, но на теле имеются многочисленные повреждения, полученные при жизни.

По резонансному делу проходят 17 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Часть из них обвиняется в групповом насилии, а часть - в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где 19-летний футболист захлебнулся.

Дело рассматривает Мцхетский районный суд.