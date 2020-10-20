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Патрульная полиция

Потасовка между активистами в Грузии: МВД возбудило уголовное дело

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (435)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201020/249756106/Potasovka-mezhdu-aktivistami-v-Gruzii-MVD-vozbudilo-ugolovnoe-delo.html

По словам активиста "Нацдвижения", сторонники "Грузинской мечты" перекрыли им дорогу и стреляли из оружия

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту стычки между активистами правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиционного "Единого национального движения".

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По словам активиста "Нацдвижения", у деревни Мухрана в Болнисском районе (регион Квемо Картли) сторонники "Грузинской мечты" перекрыли им дорогу. Он утверждает, что было несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Алеко Элисашвили
© Sputnik / Alex Shlamov
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Случившееся прокомментировал кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии Каха Окриашвили.

"Тут нет свободных выборов. В Квемо Картли не может быть такого, чтобы выборы были признаны легитимными. Представляете, что тут происходит", - сказал Окриашвили.

В свою очередь, кандидат в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" Гоги Мешвелиани утверждает, что не владеет никакой информацией о случившемся.

"Надеюсь, что после сообщения о случившемся, сотрудники правоохранительных органов детально изучат этот факт и будет соответствующее реагирование", - заявил Мешвелиани.

Следствие ведется по статьям "повреждение или уничтожение вещи" и "незаконное приобретение, хранение и ношения оружия".

Выборы в парламент Грузии намечены на 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (435)


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