Кто победит на выборах в Грузии? Итоги масштабного исследования

Масштабный опрос, который охватил девять тысяч людей, был проведен за месяц до парламентских выборов в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Менее чем за две недели до парламентских выборов стали известны результаты исследования, проведенного британской исследовательской компанией Survation по заказу телекомпании Rustavi2.

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В опросе, который проводился с 12 по 29 сентября, приняли участие более девяти тысяч избирателей. А погрешность исследования, как утверждает компания Survation, минимальная и составляет всего 1,3%.

Обычно в подобных опросах в Грузии принимают участие около двух тысяч респондентов.

Согласно результатам опроса, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверенно лидирует и ее поддерживает больше половины жителей страны - 55,6%. Второе место в рейтинге заняла бывшая правящая партия "Единое национальное движение", набрав 19,8% голосов. А на третьем – оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия" - 5,2%.

Голоса за другие партии распределились следующим образом:

Партия Рейтинг "Стратегия Агмашенебели" - Георгий Вашадзе 5,1% "Альянс патриотов" 3,8% "Лело для Грузии" 3,1% "Лебористская партия" 2,7% "Гирчи" 2,1% "Единая Грузия" 1,1% "Свободные демократы" 0,2% Другие партии 1,3%

Эта компания показывает самые высокие цифры для правящей партии, по данным других опросов рейтинг "Грузинской мечты" колеблется в районе 35-45%. Сама "Мечта" уверяет, что возьмет на выборах не менее 60% голосов.

Для большей убедительности респондентам задали уточняющий вопрос: "Насколько вы уверены, что поддержите именно названную вами партию, если бы сегодня проводились парламентские выборы". Ответы распределились следующим образом:

Полностью уверены – 68%

Более или менее уверены – 24%

Лишь немного уверены – 4%

Полностью не уверены – 4%

Согласно результатам опроса, в предстоящих парламентских выборах собираются принять участие 72% респондентов. Еще 13% - ответили, что "наверное" пойдут, а 11% - выбрали вариант "50/50". Не идут на выборы - 4%.

Реакции

Результаты опроса оказались неприемлемыми для оппозиции. Они уверены, что парламентские выборы покажут радикально другие результаты.

"У исследования Survation есть катастрофические проблемы в методологии. "Грузинская мечта" не сможет взять больше 35-37%, я гарантирую это. Еще раз говорю, что главное активность. Мы не должны расслабляться, все оппозиционные избиратели должны прийти на выборы. В стране тяжелое положение, и изменить это можно лишь сменой власти и приходом новой профессиональной команды к власти", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

В свою очередь, результатам опроса доверяют в правящей партии.

"Эти исследования в случае "Грузинской мечты" близки к реальности. У нас была довольна тесная коммуникация с обществом. Соответственно, вполне закономерно и естественно, что наша политическая организация пользуется таким высоким рейтингом", - заявил депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили.

Экзитполы

Авторитетная британская исследовательская компания Survation сотрудничает с ведущими медиабрендами, такими как BBC и Guardian. В день парламентских выборов компания Survation и телеканал Rustavi2 обнародуют результаты экзитполов.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.