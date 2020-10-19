Кто победит на выборах в Грузии? Итоги масштабного исследования

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Менее чем за две недели до парламентских выборов стали известны результаты исследования, проведенного британской исследовательской компанией Survation по заказу телекомпании Rustavi2.
В Грузии предложили провести выборы в течение двух дней>>
В опросе, который проводился с 12 по 29 сентября, приняли участие более девяти тысяч избирателей. А погрешность исследования, как утверждает компания Survation, минимальная и составляет всего 1,3%.
Обычно в подобных опросах в Грузии принимают участие около двух тысяч респондентов.
Согласно результатам опроса, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверенно лидирует и ее поддерживает больше половины жителей страны - 55,6%. Второе место в рейтинге заняла бывшая правящая партия "Единое национальное движение", набрав 19,8% голосов. А на третьем – оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия" - 5,2%.
Голоса за другие партии распределились следующим образом:
|Партия
|Рейтинг
|"Стратегия Агмашенебели" - Георгий Вашадзе
|5,1%
|"Альянс патриотов"
|3,8%
|"Лело для Грузии"
|3,1%
|"Лебористская партия"
|2,7%
|"Гирчи"
|2,1%
|"Единая Грузия"
|1,1%
|"Свободные демократы"
|0,2%
|Другие партии
|1,3%
Эта компания показывает самые высокие цифры для правящей партии, по данным других опросов рейтинг "Грузинской мечты" колеблется в районе 35-45%. Сама "Мечта" уверяет, что возьмет на выборах не менее 60% голосов.
Для большей убедительности респондентам задали уточняющий вопрос: "Насколько вы уверены, что поддержите именно названную вами партию, если бы сегодня проводились парламентские выборы". Ответы распределились следующим образом:
- Полностью уверены – 68%
- Более или менее уверены – 24%
- Лишь немного уверены – 4%
- Полностью не уверены – 4%
Согласно результатам опроса, в предстоящих парламентских выборах собираются принять участие 72% респондентов. Еще 13% - ответили, что "наверное" пойдут, а 11% - выбрали вариант "50/50". Не идут на выборы - 4%.
Реакции
Результаты опроса оказались неприемлемыми для оппозиции. Они уверены, что парламентские выборы покажут радикально другие результаты.
"У исследования Survation есть катастрофические проблемы в методологии. "Грузинская мечта" не сможет взять больше 35-37%, я гарантирую это. Еще раз говорю, что главное активность. Мы не должны расслабляться, все оппозиционные избиратели должны прийти на выборы. В стране тяжелое положение, и изменить это можно лишь сменой власти и приходом новой профессиональной команды к власти", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
В свою очередь, результатам опроса доверяют в правящей партии.
"Эти исследования в случае "Грузинской мечты" близки к реальности. У нас была довольна тесная коммуникация с обществом. Соответственно, вполне закономерно и естественно, что наша политическая организация пользуется таким высоким рейтингом", - заявил депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили.
Экзитполы
Авторитетная британская исследовательская компания Survation сотрудничает с ведущими медиабрендами, такими как BBC и Guardian. В день парламентских выборов компания Survation и телеканал Rustavi2 обнародуют результаты экзитполов.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.