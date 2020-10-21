"Криминальная анархия"- оппозиционеры о захвате заложников в Зугдиди

В свою очередь, в правящей партии назвали политическим мародерством заявления представителей оппозиции

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Криминальная анархия и полная безнаказанность - так грузинские оппозиционные политики оценили ситуацию в стране на фоне захвата заложников в городе Зугдиди.

"Это мародерство" - в "Грузинской мечте" оценили действия оппозиции в Зугдиди>>

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду днем захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. Преступник требовал полмиллиона долларов и вертолет для безопасного ухода с места происшествия.

"Нынешняя ситуация в Грузии, естественно, способствует таким печальным фактам. Надеюсь, они не станут трагическими. Если так продолжится, то таких фактов, конечно, станет больше. Естественно, что крайняя нужда толкает людей на удивительные поступки, хотя у случившегося нет оправдания",- сказала лидер партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

Политик отметила, что надеется на благополучный исход спецоперации и выразила поддержку родным и близким заложников.

"В центре города, в самом многолюдном месте, где больше всего правительственных ведомств, где силовые структуры, стало возможно осуществление разбоя так, что полиция не может ничего сделать для защиты населения. Это главная проблема криминальной анархии", - сказал журналистам член "Единого национального движения" Нугзар Циклаури.

По словам одного из лидеров партии "Лело для народа" Бадри Джапаридзе, прежде всего сейчас нужно думать о безопасности заложников. Он также заявил, что в стране царит полная безнаказанность, когда связи с правительством помогают преступникам избежать наказания. Аналогичного мнения придерживается экс-спикер парламента Грузии, однопартиец Джапаридзе - Давид Усупашвили.

"Главный приоритет, чтобы заложники были освобождены невредимыми из здания. Также приоритетно, чтобы произошло задержание преступника, чтобы он ответил перед законом. Но в целом, проблема в том, что криминальная ситуация в стране довольно опасная. Так происходит всегда, когда преступники видят, что прокуроры и полицейские и другие должностные лица занимаются преследованием политзаключенных", - сказал Усупашвили.

В свою очередь, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали политическим мародерством заявления представителей оппозиции относительно захвата заложников в банке в Зугдиди.

После сообщений о ЧП в Зугдиди лидер оппозиционной "Европейской Грузии" Гиги Угулава появился на месте происшествия и предложил обменять себя на заложников. Кроме того, ряд оппозиционеров обвинили власти в ухудшении криминогенной ситуации в стране

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

"Конкретные оппозиционные силы попытались использовать событие в Зугдиди для написания себе политических очков. Это политическое мародерство, к чему мы привыкли", - заявил исполнительный секретарь и глава избирательного штаба партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Он также назвал тревожными и преступными действия СМИ, которые включили в прямой эфир заложника для озвучивания требований преступника.