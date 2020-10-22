Этот человек был реально опасен - рассказ бывшего заложника в Зугдиди

Ираклий Кварацхелия был тем самым человеком, чере зкоторого террорист вел переговоры с властями и выдвигал свои требования

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Один из освобожденных под утро в Зугдиди заложников рассказал журналистам, что ему пришлось пережить - Ираклий Кварацхелия был в числе тех, кого террорист взял в среду в заложники в одном из филиалов Банка Грузии.

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«Я пришел в банк за новой пластиковой картой, взял номер и стал ждать очереди, а потом произошло то, что произошло», - рассказал Кварацхелия.

По его словам, сначала он услышал выстрел на улице, а затем в банк ворвался вооруженный человек. Он сразу же сорвал с гранаты чеку и бросил ее на пол.

"Я это видел своими глазами и понял, что нам грозит. Затем этот человек произвел еще два выстрела в направлении того, кто снимал на видео снаружи. Потом он велел нам звонить на "112", а одному позвонить в ТВ Пирвели", - рассказал Кварацхелия.

Он также сказал, что террорист вынудил его вести переговоры и говорить именно то, что он ему скажет.

"Сначала он был агрессивным, но за семь часов, которые мы там провели, он пообмяк. Некоторые даже стали шутить. Мы старались наладить с ним человеческие отношения… После того, как он взял деньги, двое заложников сами выразили готовность пойти вместе с ним, а третьего он выбрал сам", - сказал Кварацхелия.

Бывший заложник сообщил, что террорист был постоянно в маске, поэтому его лица никто не видел, но по голосу он смог бы его определить. Он также отметил, что всю информацию, что происходило за пределами банка преступник узнавал из прямых эфиров ТВ, которая активно освещала ход операции.

К утру четверга все заложники, захваченные в Банке Грузии в Зугдиди, были освобождены. Преступник объявлен в розыск.