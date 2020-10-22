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Ника Гварамия

Гендиректор "Мтавари архи" опять в центре скандала - дело о заложниках в Зугдиди

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (34)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201022/249779442/Gendirektor-Mtavari-arkhi-opyat-v-tsentre-skandala---delo-o-zalozhnikakh-v-Zugdidi.html

Ника Гварамия уже в который раз утверждает, что ему известно больше, чем грузинским спецслужбам и МВД вместе взятым

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. У вооруженного преступника, захватившего филиал Банка Грузии в Зугдиди, были два сообщника из числа заложников, утверждает генеральный директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, ссылаясь на личный "надежный источник".

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Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности, угрожая взорвать гранату.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
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В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание с деньгами и тремя заложниками, одним из которых добровольно стал директор краевого департамента полиции Самегрело - Земо Сванети  Автандил Галдава, которыми он прикрывался как живым щитом.

Преступник освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся. Он объявлен в розыск.

"Их было трое. Двое были псевдо-заложниками, а на самом деле - сообщниками преступника, и также вооружены. Имя одного из них – Давид Хвиблиани (во время взятия в заложники начальника полиции в кадре вы его видите в черной кепке и маске). Он вывел не заложников, а фейковых заложников", - пишет Гварамия в социальной сети.

Он также утверждает, что преступники унесли не полмиллиона, а 4 миллиона долларов. По словам Гварамия, лес у села Кирцхи, где якобы были освобождены заложники, – выдуманная локация.

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Со слов Гварамия, преступники отправились в Абхазию, где их встретил подельник, выходец из Кодорского ущелья Бачо Аргвлиани. Он, по словам журналиста, должен обеспечить их фальшивыми паспортами и помочь перебраться за пределы Грузии.

Как утверждает Гварамия, всю информацию он предоставил следствию, позвонив на горячую линию 112. Там его заверили, что к нему явятся представители правоохранительных органов, чтобы запротоколировать показания, но никто к нему так и не пришел.

Летом этого года Гварамия уже оказался в центре расследования "заказного убийства". Опираясь на свои "источники", Ника Гварамия утверждал, что на ведущего "Мтавари Архи" Георгия Габуния готовилось покушение, а "заказчиком" якобы выступил сам Рамзан Кадыров.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (34)


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