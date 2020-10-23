Пожар в многоэтажке на юге Грузии, погиб мужчина

Пожар возник в одной из квартир на пятом этаже. О том, что в квартире находился мужчина, сообщили соседи

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Мужчина погиб при пожаре в жилом многоэтажном доме в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканал Rustavi 2.

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Пожар возник в одной из квартир на пятом этаже – на месте мобилизованы пожарно-спасательные службы и скорая помощь. О том, что в квартире находился мужчина, сообщили соседи.

Медики заявили, что мужчина был найден уже мертвым в квартире. По неподтвержденным данным, он был в нетрезвом состоянии.

"Ноги его были обожжены, и вероятно, он был пьян", – сказал врач скорой помощи Сарвар Сафаров.

На данном этапе неизвестно, что стало причиной возгорания. Возраст погибшего также не называется.