Кого расстреляли в машине в Тбилиси и какое отношение он имел к нападению на депутата

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Мужчина, которого сегодня расстреляли в машине в Тбилиси, как сообщают грузинские СМИ, был Валерианом Немсицверидзе, который в прошлом обвинялся в вооруженном нападении на депутата парламента Грузии.
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В прошлом Немсицверидзе фигурировал в одном из резонансных дел. В частности, в 2004 год он обвинялся в причастности к вооруженному нападению на депутата парламента Каху Гиушвили.
Вместе с ним, фигурантом дела был Давид Миндадзе, которого суд признал виновным в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном ношении оружия. Сам Немсицверидзе обвинялся в планировании убийства.
Помимо этого, Немсицверидзе обвинялся в присвоении активов банка.
Что стало мотивом убийства, пока неизвестно.
Валериан Немсицверидзе был расстрелян в своей машине на улице Сараджишвили в Тбилиси. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в него пять или шесть раз и тут же скрылся с места преступления.
Машина, в которой сидел убитый, была припаркована возле пекарни. По всей видимости, мужчина собирался купить хлеб, но не успел выйти из машины, как по нему открыли стрельбу.
В МВД Грузии подтвердили информацию. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "убийство" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
На месте происшествия работают криминалисты.