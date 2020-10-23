Кого расстреляли в машине в Тбилиси и какое отношение он имел к нападению на депутата

СМИ стала известна личность расстрелянного на улице Сараджишвили мужчины. Им оказался ранее замешанный в серьезных преступлениях некто Немсицверидзе

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Мужчина, которого сегодня расстреляли в машине в Тбилиси, как сообщают грузинские СМИ, был Валерианом Немсицверидзе, который в прошлом обвинялся в вооруженном нападении на депутата парламента Грузии.

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В прошлом Немсицверидзе фигурировал в одном из резонансных дел. В частности, в 2004 год он обвинялся в причастности к вооруженному нападению на депутата парламента Каху Гиушвили.

Вместе с ним, фигурантом дела был Давид Миндадзе, которого суд признал виновным в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном ношении оружия. Сам Немсицверидзе обвинялся в планировании убийства.

Помимо этого, Немсицверидзе обвинялся в присвоении активов банка.

Что стало мотивом убийства, пока неизвестно.

Валериан Немсицверидзе был расстрелян в своей машине на улице Сараджишвили в Тбилиси. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в него пять или шесть раз и тут же скрылся с места преступления.

Машина, в которой сидел убитый, была припаркована возле пекарни. По всей видимости, мужчина собирался купить хлеб, но не успел выйти из машины, как по нему открыли стрельбу.

В МВД Грузии подтвердили информацию. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "убийство" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

На месте происшествия работают криминалисты.