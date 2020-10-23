17:17 23 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8086
  • 100 RUB4.1842
  • USD3.2181
Поиск
Патрульная полиция

Кого расстреляли в машине в Тбилиси и какое отношение он имел к нападению на депутата

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1172)
17410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/15/249515316.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201023/249788367/Kogo-rasstrelyali-v-mashine-v-Tbilisi-i-kakoe-otnoshenie-on-imel-k-napadeniyu-na-deputata.html

СМИ стала известна личность расстрелянного на улице Сараджишвили мужчины. Им оказался ранее замешанный в серьезных преступлениях некто Немсицверидзе

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Мужчина, которого сегодня расстреляли в машине в Тбилиси, как сообщают грузинские СМИ, был Валерианом Немсицверидзе, который в прошлом обвинялся в вооруженном нападении на депутата парламента Грузии.

Стрельба у офиса "Грузинской мечты": есть раненые>>

В прошлом Немсицверидзе фигурировал в одном из резонансных дел. В частности, в 2004 год он обвинялся в причастности к  вооруженному нападению на депутата парламента Каху Гиушвили.

Вместе с ним, фигурантом дела был Давид Миндадзе, которого суд признал виновным в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном ношении оружия. Сам Немсицверидзе обвинялся в планировании убийства.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Вице-президент Союза регби Грузии задержан за стрельбу по регбисту

Помимо этого, Немсицверидзе обвинялся в присвоении активов банка.

Что стало мотивом убийства, пока неизвестно.

Валериан Немсицверидзе был расстрелян в своей машине на улице Сараджишвили в Тбилиси. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в него пять или шесть раз и тут же скрылся с места преступления.

Машина, в которой сидел убитый, была припаркована возле пекарни. По всей видимости, мужчина собирался купить хлеб, но не успел выйти из машины, как по нему открыли стрельбу.

В МВД Грузии подтвердили информацию. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "убийство" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

На месте происшествия работают криминалисты.

Темы:
Преступность в Грузии (1172)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться