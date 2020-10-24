В Грузии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 располагался в 50 километрах от Тбилиси на глубине 16 километров

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 50 км от Тбилиси в селе Ваке, в двух километрах от Дманиси (регион Квемо Картли), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии

Подземные толчки были зафиксированы в 18:47 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 16 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.