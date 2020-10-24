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Сейсмограф. Архивное фото

В Грузии произошло землетрясение

© CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2228)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201024/249797915/V-Gruzii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 располагался в 50 километрах от Тбилиси на глубине 16 километров

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 50 км от Тбилиси в селе Ваке, в двух километрах от Дманиси (регион Квемо Картли), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии

Подземные толчки были зафиксированы в 18:47 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 16 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2228)
Теги:
Грузия, Землетрясение


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