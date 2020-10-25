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Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

Установлена личность грабителя, захватившего заложников в Зугдиди

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Захват заложников в Зугдиди (39)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201025/249801357/Ustanovlena-lichnost-grabitelya-zakhvativshego-zalozhnikov-v-Zugdidi.html

МВД обратилось к СМИ с просьбой не распространять имя и фотографии подозреваемого, чтобы не мешать ходу расследования

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. МВД Грузии установило личность преступника, захватившего заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди 21 октября, информацию распространила пресс-служба МВД Грузии.

Днем 21 октября неизвестный мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.

Бронемашины. Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
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"Министерство внутренних дел обращается к СМИ и всем представителям общественности в том случае, если из различных источников им стала известна личность преступника и его фотография, не распространять данную информацию, поскольку это помешает проводимым следственным действиям", - говорится в заявлении.

Ведутся мероприятия по установлению местонахождения преступника.

Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии - 179, 236 и 144 – "разбой", "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", "захват заложников".

Сегодня же в Зугдиди прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури вместе со своим заместителем Владимиром Борцвадзе.

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Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов встретились с главой департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава, который лично участвовал в операции по захвату заложников и передал вооруженному нападавшему более полумиллиона долларов.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (39)


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