"Уверенный и неагрессивный" - что известно о захватчике заложников в Зугдиди

О чем говорит самообладание преступника, его отточенный сценарий, камуфляж и даже ботинки? Своими версиями по поводу одного из самых громких преступлений года в Грузии поделились ведущие эксперты, военные и спецназовцы

Неизвестный мужчина до 40 лет, в военной форме, балаклаве и перчатках, вооруженный автоматом и гранатой на несколько часов превратил город Зугдиди в киноплощадку для блокбастера.

Ведь иначе, чем кинематографическим трюком назвать то, что провернул злоумышленник в одном из филиала Банка Грузии, язык не поворачивается.

Выкуп в размере полмилллиона долларов, 43 заложника и многочасовая спецоперация, в ходе которой захватчик забрал деньги и исчез в неизвестном направлении, подарив заложникам свободу. Так кем же был злоумышленник и что им двигало?

Sputnik Грузия попытался составить психологический портрет преступника, основываясь на мнениях экспертов, воспоминаниях заложников и тех скудных кадрах, появившихся в СМИ в тот злополучный день.

Уверенность и отсутствие агрессии

Психолог, руководитель департамента психологии государственного медицинского университета Рамаз Сакварелидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия поделился своими наблюдениями по поводу произошедшего. Специалист считает, что мужчина с первых же своих шагов действовал самоуверенно и оставлял впечатление профессионала.

© Sputnik / STRINGER Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

"Уверенность читается во многих деталях, - говорит Сакварелидзе. - Начиная с того, что он вошел в банк в военном обмундировании, с маской на лице. Уверенность в своих действиях проявляется и в отношении с людьми, которых он задержал. Он не был агрессивен, не нервничал, по отношению к ним не проявлял раздражительности. И конец тоже был финишем уверенного человека, который рассчитал многое и вел процесс по своему сценарию".

Действовал он в одиночку или нет, судить специалисту трудно. Но Сакварелидзе не исключает, что у преступника могли быть сообщники. Довольно рационально оценивает эксперт и его требования насчет выкупа заложников.

"Он не потребовал миллион. Он потребовал как раз наиболее реальное количество денег. Чем более высокими были бы его требования, доставка и мобилизация таких денег была бы труднее. Он озвучил такую сумму, которая не является проблемой даже для банка", - объясняет эксперт.

"Он профессионал"

С этим мнением согласен и бывший военный советник экс-президента Георгия Маргвелашвили и нынешнего президента Саломе Зурабишвили Акия Барбакадзе.

"Он профессионал. Он правильно определил даже сумму, которую надо требовать. Если бы потребовал 10 миллионов, он бы мог денег не получить, и операция могла пойти по другому сценарию. Он потребовал сумму, из-за которой никто бы не пролил кровь. Выбран предвыборный период, когда все власти думают о том, как бы меньше идти на риск. Это тоже учтено", - сказал Барбакадзе в эфире Tv Pirveli.

Человек явно имел опыт в критических ситуациях, считает Барбакадзе, так как он очень старался чтобы все прошло спокойно, а его присутствие не вызывало паники у заложников. Он не стремился показаться грозным, не хотел создавать лишнего шума.

Важный момент - по рассказам заложников, преступник свободно говорил как на грузинском, так и мегрельском языках, что указывает на то, что он мог быть из этих краев.

Хотя Барбакадзе считает, что и это могло быть продумано с его стороны, чтобы ввести всех в заблуждение. "Он говорил на мегрельском, то есть, он что-то скрывал. Может он не местный, но хотел подчеркнуть что местный, все это можно перевернуть наоборот. Я считаю, что одному провести такую операцию очень сложно", - уверен эксперт.

Захватчик мог быть военным

Многие военные эксперты уже выразили мнение, что мужчина имеет военное прошлое. "Многие отметили его поношенную форму, которая хорошо сидела на нем. То есть это была его форма, которую он носил уже давно. Это тоже указывает на давние контакты с военными формированиями", - сказал Сакварелидзе.

© Sputnik / STRINGER Спецназ. Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

За семь часов нахождения в банке захватчик не курил, не пил воду, не выходил в туалет. Это все, как говорят эксперты, ради того, чтобы не оставлять следов ДНК.

"Это не просто подготовленный солдат. Это спецназ, или действующий, или бывший. Манера, то, как он держал оружие - все это автоматически вырабатывается во время ежедневных тренировок", - сказал бывший спецназовец Вано Надирадзе в эфире Tv Pirveli.

По версии бывшего военного Давида Макиашвили, обувь, которая была на преступнике, выдавалась лишь тем военным, которые ездили в Ирак или Афганистан для участия в миротворческой миссии.

"Его действия по содержанию и характеру приравнивается к теракту. Возможно, он бывший военный, или представитель другого спецназа, может, просто прошел подготовку", - предположил эксперт по военно-политическим вопросам и безопасности Амиран Салуквадзе в эфире телеканала "Рустави 2" .

По словам экс-главы Минобразования Грузии и бывшего начальника Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, злоумышленник не действовал в одиночку, поскольку все было очень хорошо спланировано.

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"То что он человек, прошедший военную подготовку, это для меня очевидно. Об этом говорит то, как он держит оружие, как передвигается, как сидит, как устанавливает коммуникацию с медиа", - рассказала Деканоидзе в эфире телеканала Formula.

С профессиональным военным опытом захватчика согласен и рядовой полковник Арчил Омиадзе. "Это точно военный. Он или проходил курс спецназначения, или служил в подразделениях разведки.

Не исключу, что у него были сообщники. Если вы посмотрите кадры, на нем т.н. шапка-маска, которая дает возможность, чтобы у него был в ухе наушник, через который он мог получать информацию извне", - сказал Омиадзе в эфире телеканала Formula.

При этом бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили считает захватчика дилетантом, которому просто повезло.

"Многие эксперты скажут что он был профессионалом. Но когда ты садишься на стул на колесиках, на обоих ногах, то создаешь себе угрозу. Ведь если тебя толкнут и ты где-то окажешься, ты уже не профессионал. Ни один психолог не был подключен в переговорах с этим человеком. Я уверен, что он был дилетантом. Просто ему удалось провернуть это дело из-за беспомощности системы", - заявил Окруашвили в эфире Tv Pirveli.

Тем временем, преступник все еще находится в розыске. Исходя из интересов следствия, МВД пока не оглашает каких бы то ни было подробностей. Хотя правоохранители не исключают, что среди заложников в Зугдиди могли быть сообщники преступника.