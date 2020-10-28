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Здание прокуратуры Грузии

Прокуратура Грузии расследует дело об избиении полицейским гражданина

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2231)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201028/249827037/Prokuratura-Gruzii-rassleduet-delo-ob-izbienii-politseyskim-grazhdanina.html

В Зугдиди между гражданином и находящимся не при исполнении полицейским началась ссора по поводу ремонта автомобиля, которая переросла в драку

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии начала расследованию по факту избиения гражданина сотрудником полиции в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) говорится в заявлении на сайте ведомства.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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На этом этапе следствия, прокуратура установила, что 27 октября в городе Зугдиди между гражданином и находящимся не при исполнении полицейским началась ссора по поводу ремонта автомобиля, которая переросла в драку.

Гражданина признали пострадавшим и его повреждения изучат эксперты. Также идет опрос свидетелей.

Следствие ведется по статье "насилие".

Темы:
Происшествия в Грузии (2231)


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