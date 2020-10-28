Прокуратура Грузии расследует дело об избиении полицейским гражданина

В Зугдиди между гражданином и находящимся не при исполнении полицейским началась ссора по поводу ремонта автомобиля, которая переросла в драку

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии начала расследованию по факту избиения гражданина сотрудником полиции в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) говорится в заявлении на сайте ведомства.

На этом этапе следствия, прокуратура установила, что 27 октября в городе Зугдиди между гражданином и находящимся не при исполнении полицейским началась ссора по поводу ремонта автомобиля, которая переросла в драку.

Гражданина признали пострадавшим и его повреждения изучат эксперты. Также идет опрос свидетелей.

Следствие ведется по статье "насилие".