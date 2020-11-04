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Здание МВД Грузии

С участием МВД Грузии раскрыта преступная схема отмывания денег мирового масштаба

photo : First Channel / Georgian Broadcaster
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Темы:
Преступность в Грузии (1184)
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В ходе полицейской операции, в которой принимали участие правоохранительные органы многих стран Европы и США при координации Европола, задержаны 20 участников преступной сети QQAAZZ

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. МВД Грузии участвовало международной полицейской операции по раскрытию крупного международного мошенничества с отмыванием денег, в ходе которой задержаны 20 участников преступной сети QQAAZZ, говорится в сообщении ведомства.

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По информации МВД, сеть QQAAZZ отмывала деньги хакеров, украденные у людей во всем мире.

Cеть QQAAZZ, в которую входили участники из Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии и Бельгии, открыла сотни корпоративных и личных банковских счетов по всему миру, куда переводились деньги, похищенные со счетов жертв киберпреступников. Участники сети переводили деньги на счета, контролируемые QQAAZZ, и часто конвертировали их в криптовалюту.

В результате международного полицейского сотрудничества, координируемого Европолом, была проведена беспрецедентная международная полицейская операция - 2BaGoldMule. В операции участвовали правоохранительные ведомства 16 стран, задержаны 20 участников преступной сети QQAAZZ, пытавшиеся отмыть десятки миллионов евро по заказу ведущих мировых киберпреступников.

Хакер работает над взломом компьютерной программы
© CC BY-SA 2.0 / Katy Levinson / Santiago
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Как сообщает МВД Грузии, операции предшествовало сложное расследование полиции Португалии, США и Испании, а также правоохранительных органов Великобритании, Грузии, Латвии, Болгарии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии, Бельгии и Европола.

С грузинской стороны активное участие в расследовании принимали Центр международного сотрудничества в сфере правоохраны департамента Центральной криминальной полиции МВД и Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Международное полицейское сотрудничество является одним из приоритетов для министерства внутренних дел, ведомство продолжает активный поиск различных видов оперативной помощи в рамках двустороннего сотрудничества с Европолом, Интерполом и различными странами, говорится в сообщении МВД.

Темы:
Преступность в Грузии (1184)


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