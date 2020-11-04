С участием МВД Грузии раскрыта преступная схема отмывания денег мирового масштаба

В ходе полицейской операции, в которой принимали участие правоохранительные органы многих стран Европы и США при координации Европола, задержаны 20 участников преступной сети QQAAZZ

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. МВД Грузии участвовало международной полицейской операции по раскрытию крупного международного мошенничества с отмыванием денег, в ходе которой задержаны 20 участников преступной сети QQAAZZ, говорится в сообщении ведомства.

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По информации МВД, сеть QQAAZZ отмывала деньги хакеров, украденные у людей во всем мире.

Cеть QQAAZZ, в которую входили участники из Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии и Бельгии, открыла сотни корпоративных и личных банковских счетов по всему миру, куда переводились деньги, похищенные со счетов жертв киберпреступников. Участники сети переводили деньги на счета, контролируемые QQAAZZ, и часто конвертировали их в криптовалюту.

В результате международного полицейского сотрудничества, координируемого Европолом, была проведена беспрецедентная международная полицейская операция - 2BaGoldMule. В операции участвовали правоохранительные ведомства 16 стран, задержаны 20 участников преступной сети QQAAZZ, пытавшиеся отмыть десятки миллионов евро по заказу ведущих мировых киберпреступников.

Как сообщает МВД Грузии, операции предшествовало сложное расследование полиции Португалии, США и Испании, а также правоохранительных органов Великобритании, Грузии, Латвии, Болгарии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии, Бельгии и Европола.

С грузинской стороны активное участие в расследовании принимали Центр международного сотрудничества в сфере правоохраны департамента Центральной криминальной полиции МВД и Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Международное полицейское сотрудничество является одним из приоритетов для министерства внутренних дел, ведомство продолжает активный поиск различных видов оперативной помощи в рамках двустороннего сотрудничества с Европолом, Интерполом и различными странами, говорится в сообщении МВД.