Стрельба у резиденции Иванишвили: на месте работает полиция

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Во время акции оппозиции у резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили прозвучало несколько выстрелов, передает телеканал "ТВ Пирвели".
У резиденции в момент стрельбы находилась автоколонна активистов оппозиции, которые опротестовывают результаты парламентских выборов.
На месте мобилизована полиция, которую вызвали сами протестующие. Камеры зафиксировали гильзы, валяющиеся на земле. Они утверждают, что стрелявший был в белом автомобиле с затемненными стеклами и осуществил до пяти выстрелов направлении колоны митингующих.
МВД Грузии пока не делало комментариев случившегося.
Оппозиция, отказавшаяся признавать итоги парламентских выборов, уже несколько дней проводит локальные акции в различных точках Тбилиси и других городах, готовясь к большой акции в столице в воскресенье.
В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.