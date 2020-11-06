Стрельба у резиденции Иванишвили: на месте работает полиция

Выстрелы раздались в то время, когда у резиденции акцию протеста проводили активисты оппозиции, они и вызвали полицию

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Во время акции оппозиции у резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили прозвучало несколько выстрелов, передает телеканал "ТВ Пирвели".

У резиденции в момент стрельбы находилась автоколонна активистов оппозиции, которые опротестовывают результаты парламентских выборов.

На месте мобилизована полиция, которую вызвали сами протестующие. Камеры зафиксировали гильзы, валяющиеся на земле. Они утверждают, что стрелявший был в белом автомобиле с затемненными стеклами и осуществил до пяти выстрелов направлении колоны митингующих.

МВД Грузии пока не делало комментариев случившегося.

Оппозиция, отказавшаяся признавать итоги парламентских выборов, уже несколько дней проводит локальные акции в различных точках Тбилиси и других городах, готовясь к большой акции в столице в воскресенье.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.