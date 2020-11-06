20:40 06 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0137
  • 100 RUB4.3756
  • USD3.4000
Поиск
Срочно:
Патрульная полиция и пожарные спасатели

Стрельба у резиденции Иванишвили: обвиняемый задержан

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
Получить короткую ссылку
36630
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/1d/249570669.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201106/249949951/Strelba-u-rezidentsii-Ivanishvili-obvinyaemyy-zaderzhan.html

Задержанный признал свою вину, ему грозит до семи лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В Тбилиси задержали мужчину, который, по предварительным данным, открыл стрельбу у резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили во время акции оппозиции, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Стрельба у резиденции Иванишвили: на месте работает полиция>>

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
Акции протеста в условиях пандемии: чрезвычайное обращение омбудсмена Грузии

По данным МВД, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия задержан мужчина, который в прошлом был судим за разбой.

Следствие установило, что обвиняемый выстрелил несколько раз, когда проезжал в тоннеле у резиденции.

Во время обыска у мужчины изъяли шумовой пистолет и два воздушных патрона. У территории резиденции полиция изъяла шесть гильз, которые сейчас изучают эксперты.

Задержанный признал свою вину. В случае подтверждения вины судом, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Зачем Запад расшатывает ЕАЭС и ОДКБ - эксклюзив Нарышкина Дмитрию Киселеву
Зачем Запад расшатывает ЕАЭС и ОДКБ - эксклюзив Нарышкина Дмитрию Киселеву
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться