Стрельба у резиденции Иванишвили: обвиняемый задержан

Задержанный признал свою вину, ему грозит до семи лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В Тбилиси задержали мужчину, который, по предварительным данным, открыл стрельбу у резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили во время акции оппозиции, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Стрельба у резиденции Иванишвили: на месте работает полиция>>

По данным МВД, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия задержан мужчина, который в прошлом был судим за разбой.

Следствие установило, что обвиняемый выстрелил несколько раз, когда проезжал в тоннеле у резиденции.

Во время обыска у мужчины изъяли шумовой пистолет и два воздушных патрона. У территории резиденции полиция изъяла шесть гильз, которые сейчас изучают эксперты.

Задержанный признал свою вину. В случае подтверждения вины судом, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.