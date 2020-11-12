Наркотики на миллион: в Грузии задержали гражданку Казахстана

Задержанную обвиняют в изготовлении наркотического вещества мефедрон и продаже наркотиков через Интернет

ТБИЛИСИ, 12 ноя - Sputnik. Сотрудники департамента центральной криминальной полиции Грузии раскрыли беспрецедентную схему незаконного изготовления и реализации наркотических средств в Грузии, говорится в сообщении МВД.

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Комплексные следственные мероприятия были проведены в Тбилиси и в Батуми. На основании оперативной информации в Тбилиси задержали 27-летнюю гражданку Казахстана.

По данным следствия, задержанная в своем съемном жилье из разных химических веществ и прекурсоров с использованием лабораторного инвентаря изготовляла наркотическое вещество мефедрон, а затем продавала его через Интернет.

Полиция несколько раз осуществила контрольную закупку наркотиков от обвиняемой на основании решения судьи, а также тайную аудио- и видеосъемку указанной закупки. На основании решения судьи полиция также провела тайную аудио- и видеосъемку процесса изготовления наркотического вещества мефедрон в т. н. нарколаборатории.

Всего во время личного обыска и временного жилья задержанной, а также из разных тайников было изъято 2,3 килограмма мефедрона. Во время обыска временного жилья также изъяты необходимые для изготовления мефедрона химические вещества, прекурсоры и соответствующий лабораторный инвентарь.

Сумма изъятых наркотиков на черном рынке составляет примерно 1,2 миллиона лари (более 360 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в крупном размере" и "Организация или содержание подпольной лаборатории для незаконного производства наркотических средств, их аналогов, прекурсоров, новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов". Задержанной грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.